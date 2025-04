Una 91enne investita da un’auto viene multata dai vigili perché non camminava sul marciapiede

91enne. investita ma poi multata per non camminava sul marciapiede. La bizzarra storia viene riportata nelle pagina della cronaca di Roma dal Corriere della Sera. La signora Sandra di Alatri, in provincia di Frosinone, è stata travolta mentre camminava lungo la strada di zona Bitta. Niente di grave per l’anziana, che si aiutava con un bastone. Qualche contusione ma nessuna frattura. I vigili urbani sono intervenuti e dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. Dovrà pagare 40 euro perché camminava lungo il marciapiede e non sopra come previsto dal codice della strada.Come racconta il quotidiano la vittima dell’incidente e della multa ha tentato di spiegare il motivo della sua infrazione: “Sono costretta camminare lungo il ciglio della strada perché i marciapiedi sono troppo alti”. Ilfattoquotidiano.it - Una 91enne investita da un’auto viene multata dai vigili perché non camminava sul marciapiede Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il danno e la beffa per unama poiper nonsul. La bizzarra storiariportata nelle pagina della cronaca di Roma dal Corriere della Sera. La signora Sandra di Alatri, in provincia di Frosinone, è stata travolta mentrelungo la strada di zona Bitta. Niente di grave per l’anziana, che si aiutava con un bastone. Qualche contusione ma nessuna frattura. Iurbani sono intervenuti e dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. Dovrà pagare 40 eurolungo ile non sopra come previsto dal codice della strada.Come racconta il quotidiano la vittima dell’incidente e della multa ha tentato di spiegare il motivo della sua infrazione: “Sono costretta camminare lungo il ciglio della stradai marciapiedi sono troppo alti”.

