Un vertice Nato e omaggi a Croce e Totò per celebrare i 2 500 anni di Napoli | eventi da maggio a dicembre

celebrare i 2.500 anni della città. Un simbolo che vuole trasmettere anche l’immagine di Napoli come una musa, ispiratrice delle arti, delle scienze e di un vastissimo patrimonio materiale e immateriale che attraversa la sua storia millenaria. Il Comitato nazionale è composto, oltre che dal prefetto Michele di Bari, anche dall’imprenditrice Maria Luisa Faraone Mennella, dall’ambasciatore Pasquale Ferrara, dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal regista Pupi Avati, dal medico-endocrinologo Salvatore Longobardi e dal rettore dell’università Suor Orsola Benincasa Lucio D’Alessandro. Leggi su Ildenaro.it Una N blu, stilizzata e arrotondata, che rimanda a un’onda, che vuole coinvolgere e che è simbolo di accoglienza e solidarietà. È questo il logo che accompagnerà il programma di iniziative definito dal comitato nazionale Neapolis 2500, istituito dal ministero degli Affari Esteri e dal ministero della Cultura peri 2.500della città. Un simbolo che vuole trasmettere anche l’immagine dicome una musa, ispiratrice delle arti, delle scienze e di un vastissimo patrimonio materiale e immateriale che attraversa la sua storia millenaria. Il Comitato nazionale è composto, oltre che dal prefetto Michele di Bari, anche dall’imprenditrice Maria Luisa Faraone Mennella, dall’ambasciatore Pasquale Ferrara, dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dal regista Pupi Avati, dal medico-endocrinologo Salvatore Longobardi e dal rettore dell’università Suor Orsola Benincasa Lucio D’Alessandro.

Approfondimenti da altre fonti

Prove tecniche di convivenza: al vertice Nato la prima volta di Hegseth - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/02/Prove-tecniche-di-convivenza-al-vertice-Nato-la-prima-volta-di-Hegseth_20250213_video_15254981.mp4 L'articolo Prove tecniche di convivenza: al vertice Nato la prima volta di Hegseth proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗ilfogliettone.it

Vertice di Londra, Meloni sferza l’Europa: “Dialogo con Usa e Nato, appoggio a Kiev ma niente truppe” - La sintesi della lunga giornata londinese della premier Meloni, iniziata con un bilaterale con Starmer e un incontro con Zelensky, prima del maxi-vertice del tardo pomeriggio, sta in una frase chiara e moderata: “L’Italia lavora per favorire un incontro tra Paesi europei e Stati Uniti per parlarci in modo franco su come vogliamo affrontare le sfide che si presentano: non solo il tema della pace in Ucraina”. 🔗secoloditalia.it

La pace in Ucraina, di cosa si è discusso nel vertice a Parigi: l’incognita di Kiev nella Nato che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali - Da un lato l’Europa al fianco di Kiev, dall’altro gli Usa che medieranno tra Zelensky e Putin per arrivare ai negoziati. Gli sviluppi di un possibile cessate il fuoco in Ucraina. Cosa sta succedendo in queste ore. La pace in Ucraina, di cosa si è discusso nel vertice a Parigi: l’incognita di Kiev nella Nato che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali (Ansa Foto) – notizie.comL’Europa prova a fare fronte unito sulla questione russo-ucraina con un incontro informale tra i principali Paesi, convocato ieri, domenica 16 febbraio, dal presidente francese Emmanuel Macron. 🔗notizie.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un vertice Nato e omaggi a Croce e Totò per celebrare i 2.500 anni di Napoli: eventi da maggio a dicembre; Il vertice Nato apre “Napoli Musa”; Comitato nazionale Napoli 2500, ecco logo e programma: al via con l'evento Nato, 130 ospiti da 48 Paesi. Omaggi a Totò e Benedetto Croce; Napoli celebra 2500 anni con un logo onda e omaggi a Croce e Totò. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il vertice Nato apre “Napoli Musa” - NAPOLI. Il vertice Nato sulla sicurezza del Mediterraneo, in programma il 26 e 27 maggio, aprirà “Napoli Musa", il programma ideato dal comitato nazionale Neapolis 2500, istituito dal ministero degli ... 🔗ilroma.net

Vertice NATO a Firenze, manifestazione e corteo - Firenze si prepara ad ospitare un vertice NATO aperto ai paesi del Mediterraneo, il Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente (Gsm) dell’Assemblea parlamentare della Nato. L'Assemblea contro ... 🔗nove.firenze.it

Nato: Tillerson, dal vertice esca impegno per piani spesa 2% - Lo ha detto il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, nel suo discorso ai colleghi nella ministeriale esteri della Nato, specificando che tra due mesi, al vertice del 25 maggio ... 🔗ansa.it