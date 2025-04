Un tuffo nel look monocromatico nei toni del blu di Maxima d’Olanda

Maxima d’Olanda ha optato per un look classico e sofisticato sui toni del blu.La regina ha indossato un completo coordinato di Natan Couture composto da giacca cropped con tasche e maxi gonna a trapezio. La mise monocromatica è stata completata da borsa a mano di Kayu, pump di Gianvito Rossi e copricapo di Philip Treacy.Maxima d’Olanda riesce sempre a centrare l’obiettivo, grazie alle sue scelte di stile. GUARDA LE FOTOGli abiti blu perfetti per sposarsi questa primavera Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Un tuffo nel look monocromatico, nei toni del blu, di Maxima d’Olanda Amica. Amica.it - Un tuffo nel look monocromatico, nei toni del blu, di Maxima d’Olanda Leggi su Amica.it Per presenziare al Giorno del Re nella città di Doetinchem,d’Olanda ha optato per unclassico e sofisticato suidel blu.La regina ha indossato un completo coordinato di Natan Couture composto da giacca cropped con tasche e maxi gonna a trapezio. La mise monocromatica è stata completata da borsa a mano di Kayu, pump di Gianvito Rossi e copricapo di Philip Treacy.d’Olanda riesce sempre a centrare l’obiettivo, grazie alle sue scelte di stile. GUARDA LE FOTOGli abiti blu perfetti per sposarsi questa primavera Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Unnel, neidel blu, did’Olanda Amica.

Se ne parla anche su altri siti

Baustelle, «noi controcorrente in un pop dai toni troppo rassicuranti» - I venticinque anni dei Baustelle sono sorprendenti quanto una carriera che li ha visti – nella medesima formazione dal 2005 – solcare i mari perigliosi del pop, senza mai scadere […] The post Baustelle, «noi controcorrente in un pop dai toni troppo rassicuranti» first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” - Il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen è intervenuto sulle parole di JD Vance durante la visita della delegazione Usa in Groenlandia L'articolo Groenlandia, la Danimarca contro gli Usa dopo la visita Vance: “Non apprezziamo i toni delle critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Tuffo nella storia di Formigine con le visite guidate alle torri dell’Orologio e dell’Acquedotto - Appuntamento sabato 5 aprile alle 15 e domenica 6 alle 10 con due speciali visite guidate per scoprire la storia delle torri più note di Formigine: quella del castello e quella dell’acquedotto. La Torre dell’Orologio è stata riaperta nel 2020, dopo i lavori di ristrutturazione, finanziati dalla... 🔗modenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Un tuffo nel look monocromatico, nei toni del blu, di Maxima d’Olanda. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Un tuffo nel look monocromatico, nei toni del blu, di Maxima d’Olanda - Per presenziare al Giorno del Re nella città di Doetinchem, Maxima d'Olanda ha optato per un look classico e sofisticato sui toni del blu. 🔗amica.it

Look monocromatici: eleganza e semplicità in un unico colore - il monocromatico è una soluzione che si adatta a molteplici occasioni. Può essere declinato in look minimalisti dai toni neutri o in outfit vivaci e d’impatto, a seconda del colore scelto e ... 🔗ilfaroonline.it