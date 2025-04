Un serial killer aveva pianificato di rapire castrare e uccidere Justin Bieber Salvo per miracolo | svelato un complotto inquietante ai danni della star della musica

Justin Bieber sarebbe vivo per miracolo. La star della musica era finito nel 2012 nel mirino di un pericoloso assassino, Dana Martin. La rivelazione è stata fatta da un ex agente penitenziario, Edgar Pinon, che ha vuotato nell’episodio “Stalking the stars” di “Hollywood Demons” su Investigation Discovery. Dana Martin è condannato e attualmente in carcere. Il serial killer ha addirittura il volto del suo cantante preferito tatuato sulla gamba. Martin “si è dichiarato colpevole di istigazione a delinquere per omicidio di primo grado dopo aver reclutato due uomini per rapire il cantante, la sua guardia del corpo e altre due vittime”.Il piano sarebbe stato messo a punto nel 2012 da Martin stesso, mentre era detenuto in un carcere di Las Cruces, nel New Mexico, e stava già scontando due ergastoli per lo stupro e l’omicidio della 15enne DeAndra Florucci, avvenuta nel 2000. Ilfattoquotidiano.it - “Un serial killer aveva pianificato di rapire, castrare e uccidere Justin Bieber. Salvo per miracolo”: svelato un complotto inquietante ai danni della star della musica Leggi su Ilfattoquotidiano.it sarebbe vivo per. Laera finito nel 2012 nel mirino di un pericoloso assassino, Dana Martin. La rivelazione è stata fatta da un ex agente penitenziario, Edgar Pinon, che ha vuotato nell’episodio “Stalking thes” di “Hollywood Demons” su Investigation Discovery. Dana Martin è condannato e attualmente in carcere. Ilha addirittura il volto del suo cantante preferito tatuato sulla gamba. Martin “si è dichiarato colpevole di istigazione a delinquere per omicidio di primo grado dopo aver reclutato due uomini peril cantante, la sua guardia del corpo e altre due vittime”.Il piano sarebbe stato messo a punto nel 2012 da Martin stesso, mentre era detenuto in un carcere di Las Cruces, nel New Mexico, e stava già scontando due ergastoli per lo stupro e l’omicidio15enne DeAndra Florucci, avvenuta nel 2000.

