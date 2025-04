Un raro fenomeno atmosferico | la possibile causa del blackout in Spagna e Portogallo

Spagna e Portogallo stanno prendendo piede vare ipotesi. Mentre il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa precisa che al momento "non ci sono indicazioni di alcun attacco informatico", si fa strada l'ipotesi di un evento atmosferico estremamente raro che si chiama "vibrazioni indotte dall'atmosfera". Red Eléctrica Española, riporta El Mundo, parla di "un incidente 'assolutamente eccezionale e straordinario' e "stima che ci vorranno dalle sei alle dieci ore prima che la normale fornitura di energia elettrica venga ripristinata. L'operatore portoghese REN ha attribuito i problemi della sua rete nazionale a un raro fenomeno atmosferico sulla rete spagnola".

Blackout in Spagna, le ipotesi dell’attacco informatico e del raro fenomeno atmosferico - Non si conosce ancora con certezza la causa del cosiddetto “apagón”, come viene chiamato il blackout che oggi ha colpito Spagna, Portogallo e sud della Francia. Una delle ipotesi più accreditate, nonostante la grande prudenza sia da parte della politica che dei media spagnoli, è quella di un attacco informatico. Il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia, Juan Manuel Moreno, è stato il primo a esprimersi con decisione su questa pista, basandosi sui dati forniti dal centro regionale per la sicurezza informatica. 🔗open.online

