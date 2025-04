Un raid Usa ha colpito un centro migranti nello Yemen | oltre 60 morti

raid statunitense ha colpito un centro di detenzione per migranti africani a Saada, nello Yemen nordoccidentale controllato dagli Houthi, provocando la morte di almeno 68 persone. Secondo il canale televisivo ribelle Al-Massirah, altre 47 persone sono rimaste ferite, molte delle quali in. Today.it - Un raid Usa ha colpito un centro migranti nello Yemen: oltre 60 morti Leggi su Today.it Unstatunitense haundi detenzione perafricani a Saada,nordoccidentale controllato dagli Houthi, provocando la morte di almeno 68 persone. Secondo il canale televisivo ribelle Al-Massirah, altre 47 persone sono rimaste ferite, molte delle quali in.

