Un profumo ad edizione limitata racconta la Firenze degli anni ‘20

Firenze degli anni ’20 e una fragranza che nasce per raccontare tutto questo: 1919. La nuova creazione olfattiva firmata Aquaflor è molto più di un profumo. È un omaggio sensoriale alla storia, alla cultura e all’innovazione che da sempre caratterizzano il capoluogo toscano.Frutto della collaborazione tra Aquaflor e un gruppo di studentesse del terzo anno del corso di Fashion Business del Polimoda, la nuova fragranza è un connubio inedito tra l’artigianato d’eccellenza e la creatività contemporanea della Gen Z. A guidare il processo creativo, il profumiere di Aquaflor, che ha saputo interpretare l’essenza di un’epoca in un profumo audace, sofisticato e senza tempo.Un tributo al Negroni e all’anima di FirenzeIl profumo trae ispirazione da una delle icone più rappresentative della Firenze del primo Novecento: il cocktail Negroni. Lanazione.it - Un profumo ad edizione limitata racconta la Firenze degli anni ‘20 Leggi su Lanazione.it Una serata dal sapore retrò, un viaggio tra i caffè eleganti della’20 e una fragranza che nasce perre tutto questo: 1919. La nuova creazione olfattiva firmata Aquaflor è molto più di un. È un omaggio sensoriale alla storia, alla cultura e all’innovazione che da sempre caratterizzano il capoluogo toscano.Frutto della collaborazione tra Aquaflor e un gruppo di studentesse del terzo anno del corso di Fashion Business del Polimoda, la nuova fragranza è un connubio inedito tra l’artigianato d’eccellenza e la creatività contemporanea della Gen Z. A guidare il processo creativo, il profumiere di Aquaflor, che ha saputo interpretare l’essenza di un’epoca in unaudace, sofisticato e senza tempo.Un tributo al Negroni e all’anima diIltrae ispirazione da una delle icone più rappresentative delladel primo Novecento: il cocktail Negroni.

Ne parlano su altre fonti

Seconda edizione di “Donne e lavoro”, riconoscimento ad Alessia Uccellini - Arezzo, 8 marzo 2025 – Seconda edizione di “Donne e lavoro”, riconoscimento ad Alessia Uccellini Una sala consiliare gremita di pubblico e colorata dal giallo delle tradizionali mimose ha ospitato la Giornata Internazionale per i diritti delle donne con la seconda edizione di “Donne e Lavoro”, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale per solennizzare il riconoscimento al ruolo femminile nell’impresa. 🔗lanazione.it

Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia: ad aprile il via alla 25esima edizione - Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia per la categoria Under 14: ad aprile il via alla 25esima edizione con la partecipazione di Slavia Praga, Dunajska Streda e Ferencvarosi È dal 1999 che la Società A.C. Gavardo organizza il Torneo Internazionale del Garda e della Vallesabbia presso Gavardo (Impianto Comunale in Viale O. Avanzi) con lo scopo di […] 🔗calcionews24.com

Con Orobica Pesca la sciarpa ufficiale dell’Atalanta in edizione limitata è tua! - Orobica Pesca, fornitore ufficiale dell’Atalanta B.C., lancia una promozione imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri e gli amanti della qualità. Da giovedì’ 20 febbraio in tutti i nostri punti vendita, con una spesa minima di 95€ utilizzando la Carta Fedeltà, riceverai in omaggio la sciarpa esclusiva dell’Atalanta, edizione limitata. Un pezzo da collezione per vivere la passione nerazzurra con ancora più orgoglio. 🔗bergamonews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un profumo ad edizione limitata racconta la Firenze degli anni ‘20; L'oggetto del desiderio dell'Estate 2024 è un'edizione limitata da non perdere; Il profumo raro nel flacone artistico con pietre preziose. Costo? 18 mila euro (per soli 58 esemplari). Ecco chi lo produce; Regali di Natale beauty 2024: 36 idee tra novità, edizioni limitate e prodotti intramontabili da mettere subito sotto l’albero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Different Company profumi: nasce un’edizione limitata e preziosa, Le 15 - 2"] The Different Company ha creato un estratto di profumo per tornare alle radici della Profumeria. Un’edizione limitata di 1500 flaconi serigrafati, con cui Le 15 vuole dare una prospettiva nuova ad ... 🔗pinkblog.it

Abbiamo assaggiato per voi i Ringo Caramel Twist in edizione limitata - Abbiamo assaggiato la limited edition dei Ringo Caramel Twist, che alla croccantezza dei biscotti aggiungono la crema al caramello salato ... 🔗greenme.it

Miglior profumo dell'anno maschile, i finalisti - Sono state annunciate le fragranze finaliste dell'edizione 2025 del Premio Accademia del Profumo, l'iniziativa che elegge i migliori profumi lanciati sul mercato nel 2024. (ANSA) ... 🔗ansa.it