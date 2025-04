Un piano per rinnovare la Riserva naturale

Riserva naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola protagonista del progetto Hargin realizzato con il Centro Nazionale della Biodiversità. Il piano prevede la realizzazione di opere di manutenzione, la posa di paratie per la gestione dei flussi idrici e il ripristino di argini e canali in modo da preservare le condizioni della Riserva che si sviluppa su una superficie di 1.600 ettari tra terraferma e lago. Il piano sarà presentato venerdì ad Agrinatura, la fiera dedicata alla promozione del patrimonio naturalistico e ambientale in programma a Erba. Il progetto Hargin coinvolge i ragazzi dell'indirizzo agrario dell'istituto Marco Polo di Colico, ai quali sono stati proposti corsi per diventare tutor e guida per i visitatori della Riserva. La prima uscita è in programma 17 e 18 maggio in occasione del Bioblitz Lombardia, evento di Citizen Science organizzato dalla Regione.

