Un museo dedicato a Giancarlo Vitali

museo per Giancarlo Vitali. Sarà proprio la sua Bellano, a poco meno di 7 anni dalla scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all'età di 88 anni, a omaggiare uno dei più importanti artisti contemporanei inaugurando mercoledì il museo che ospiterà la collezione permanente del pittore. L'allestimento è realizzato al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, rinato grazie a un restyling e dedicato a ospitare mostre d'arte contemporanea, curate dall'associazione ArchiViVitali Ets. L'iniziativa è frutto della volontà della famiglia dell'artista di donare il nucleo delle opere che costituiscono il percorso museale, in parte all'Amministrazione comunale, in parte agli ArchiViVitali. Il museo è la seconda tappa del progetto BAC, Bellano Arte Cultura, un percorso attraverso diversi luoghi del paese che ha dato vita a tanti artisti: oltre a Giancarlo e al figlio Velasco Vitali, anch'egli pittore, lo scrittore (e omonimo nonché medico di famiglia) Andrea Vitali, o il musicista e direttore d'orchestra Roberto Gianola.

Giancarlo Vitali, la collezione in un Museo - BELLANO (Lecco) Bellano rende omaggio al suo pittore Giancarlo Vitali, uno degli artisti contemporanei più rappresentativi. A poco meno di sette anni della sua scomparsa, avvenuta il 25 luglio 2018 all'età di 88 anni nella sua Bellano, dove era nato, cresciuto e aveva lavorato, mercoledì apre il Museo a lui dedicato. Un grande spazio in cui sarà allestita la collezione permanente del pittore. Il Museo è al piano terra della dimora storica di Palazzo Lorla, riconsegnato ai cittadini, dopo un lavoro di attento e puntuale ripristino, per diventare un luogo dedicato all'arte, in cui sono state ...

