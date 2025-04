Quotidiano.net - Un modello di business da esportazione. Per realizzare case green a prova di Ue

UNA REALTÀ GIOVANE ma già proiettata verso i mercati internazionali: nel 2024, dopo soli cinque anni, Weit ha infatti annunciato l’avvio dell’espansione all’estero attraverso la costituzione della subholding Weit International, con l’obiettivo di estendere le attività operative del gruppo dall’Italia, paese in cui la Società è nata, a tutta Europa: il primo passo è stata la Spagna, dove è stata fondata Weit España S.L.; poi le aperture in Portogallo e Francia. Prossime tappe del percorso di crescita in Germania, Polonia e Grecia.Alla guida della Weit International è stato confermato ceo Fabrizio Candoni, già a capo di Weit Italia, che spiega come sia arrivato "il momento giusto per aprirci ad altri paesi europei, alla luce del successo del nostroe della costante crescita delin Italia".