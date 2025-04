Un minuto di rumore al cantiere di via Mariti | la città ricorda le vittime sul lavoro

Firenze, 28 aprile 2025 – I nomi, impressi a caratteri cubitali sui teli del cantiere di via Mariti, gridano ancora giustizia. È qui, dove pochi mesi fa si è consumata una delle tragedie più gravi sul lavoro a Firenze, che stamani si è tenuto un flash mob organizzato dalla Cgil, in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro. Nella strage del 16 febbraio 2024, morirono Mohamed Toukabri (54 anni), Mohamed El Farhane (24 anni), Taoufik Haidar (45 anni), Bouzekri Rahimi (56 anni) e Luigi Coclite (60 anni).Alle 9.30 in punto, davanti ai cancelli chiusi, un momento di raccoglimento, striscioni, cartelli, e poi un "minuto di rumore": urla, fischi, tamburi, perché – come hanno ricordato i lavoratori presenti – il silenzio non basta a combattere l'insicurezza, serve far sentire la propria voce.

