Un leaker potrebbe aver rivelato il SoC di Nintendo Switch 2

leaker ha pubblicato una foto che sembrerebbe svelare il cuore della prossima Nintendo Switch 2. L’immagine, rapidamente rimossa, mostrerebbe il tanto discusso chip Tegra239, sviluppato da NVIDIA su misura per la nuova console. Se confermato, questo SoC rappresenterebbe un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, promettendo prestazioni superiori e un’esperienza visiva notevolmente migliorata grazie anche all’integrazione della tecnologia DLSS.Secondo le informazioni trapelate e riportate prontamente da WCCftech, il Tegra239 è basato su architettura ARM e si presenta con una CPU octacore che dovrebbe essere molto vicina alla configurazione del Cortex-A78C. Game-experience.it - Un leaker potrebbe aver rivelato il SoC di Nintendo Switch 2 Leggi su Game-experience.it Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia che ha attirato rapidamente le attenzioni degli appassionati di tecnologia e gaming: unha pubblicato una foto che sembrerebbe svelare il cuore della prossima2. L’immagine, rapidamente rimossa, mostrerebbe il tanto discusso chip Tegra239, sviluppato da NVIDIA su misura per la nuova console. Se confermato, questo SoC rappresenterebbe un importante passo avanti rispetto alla generazione precedente, promettendo prestazioni superiori e un’esperienza visiva notevolmente migliorata grazie anche all’integrazione della tecnologia DLSS.Secondo le informazioni trapelate e riportate prontamente da WCCftech, il Tegra239 è basato su architettura ARM e si presenta con una CPU octacore che dovrebbe essere molto vicina alla configurazione del Cortex-A78C.

