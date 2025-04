Un episodio della Stagione 2 di Solo Leveling cita Elden Ring

Solo Leveling ha chiuso la sua Stagione 2 nel marzo 2025 raggiungendo nuovi record di streaming e consolidando il suo status tra gli anime più amati degli ultimi anni. Durante il gran finale, i fan più attenti hanno notato una curiosa citazione a Elden Ring che ha scatenato l’entusiasmo della community, un dettaglio ora confermato ufficialmente dalla produzione.Nel corso dell’ultimo episodio, Jinwoo riceve il permesso di affrontare da Solo un potente dungeon, senza il consueto supporto minimo di dieci cacciatori. Quando un assistente cerca di fermarlo, Jinwoo pronuncia la battuta “Let me Solo it”, un chiaro omaggio al leggendario giocatore di Elden Ring conosciuto come Let Me Solo Her, famoso per aiutare altri utenti a sconfiggere il boss Malenia combattendo completamente da Solo. Game-experience.it - Un episodio della Stagione 2 di Solo Leveling cita Elden Ring Leggi su Game-experience.it Il fenomenoha chiuso la sua2 nel marzo 2025 raggiungendo nuovi record di streaming e consolidando il suo status tra gli anime più amati degli ultimi anni. Durante il gran finale, i fan più attenti hanno notato una curiosazione ache ha scatenato l’entusiasmocommunity, un dettaglio ora confermato ufficialmente dalla produzione.Nel corso dell’ultimo, Jinwoo riceve il permesso di affrontare daun potente dungeon, senza il consueto supporto minimo di dieci cacciatori. Quando un assistente cerca di fermarlo, Jinwoo pronuncia la battuta “Let meit”, un chiaro omaggio al leggendario giocatore diconosciuto come Let MeHer, famoso per aiutare altri utenti a sconfiggere il boss Malenia combattendo completamente da

