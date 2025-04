Un cardinale ha svuotato gli alcolici | fedeli increduli imbarazzo prima del Conclave

Conclave per l’elezione del nuovo Papa si avvicina: la data fissata per la prima fumata è il 7 maggio, ma intanto il Vaticano è animato da un fitto calendario di incontri e confronti tra cardinali. Oltre alle congregazioni generali pre-Conclave, si susseguono anche riunioni informali e momenti conviviali. Occasioni in cui si alternano riflessioni serie sul futuro della Chiesa e pause più leggere, tra un pasto condiviso e – in alcuni casi – qualche bicchiere di troppo.Proprio in uno di questi momenti di relax, si è verificato un piccolo incidente diplomatico destinato a far sorridere molti osservatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un cardinale straniero, ospite a Casa Santa Marta, ha consumato tutto il contenuto alcolico del minibar della sua stanza, convinto fosse un servizio gratuito. Thesocialpost.it - “Un cardinale ha svuotato gli alcolici”: fedeli increduli, imbarazzo prima del Conclave Leggi su Thesocialpost.it Ilper l’elezione del nuovo Papa si avvicina: la data fissata per lafumata è il 7 maggio, ma intanto il Vaticano è animato da un fitto calendario di incontri e confronti tra cardinali. Oltre alle congregazioni generali pre-, si susseguono anche riunioni informali e momenti conviviali. Occasioni in cui si alternano riflessioni serie sul futuro della Chiesa e pause più leggere, tra un pasto condiviso e – in alcuni casi – qualche bicchiere di troppo.Proprio in uno di questi momenti di relax, si è verificato un piccolo incidente diplomatico destinato a far sorridere molti osservatori. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, unstraniero, ospite a Casa Santa Marta, ha consumato tutto il contenuto alcolico del minibar della sua stanza, convinto fosse un servizio gratuito.

