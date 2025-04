Un cardinale ha svuotato gli alcolici del minibar di Santa Marta | Pensava fossero gratis ci è rimasto male

Santa Marta in Vaticano, è stato raccontato dall’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari: “È straniero, Pensava fosse tutto gratis”. Leggi su Fanpage.it Il retroscena, che sarebbe avvenuto durante le riunioni informali pre conclave nella residenza di Casa ain Vaticano, è stato raccontato dall’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari: “È straniero,fosse tutto”.

“Il cardinale credeva che Casa Santa Marta fosse gratis e ha svuotato il minibar dei liquori. Poi è arrivato il conto” - Il dietro le quinte dei giorni che precedono il Conclave, tra uscite cardinalizie e giorni routine fino alla chiusura in Cappella Sistina per l’elezione del nuovo Papa. I carciofi alla romana, le partite di tennis del porporato che non sa gestire la sconfitta perché “odia perdere” e la convinzione che l’alloggio a Santa Marta fosse gratis. Ma arriva la fattura, e visto che il frigo bar è stato svuotato dei liquori mignon, pure quelli finiscono sul conto del disappunto. 🔗ilfattoquotidiano.it

