Umbria si schianta contro un' auto parcheggiata e si ribalta

auto in sosta e si è ribaltata. L'automobilista è stata liberata dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Terni. Ferita in modo lieve, è. Perugiatoday.it - Umbria, si schianta contro un'auto parcheggiata e si ribalta Leggi su Perugiatoday.it Incidente stradale a Narni nel tardo pomeriggio di domenica 27 aprile. Intorno alle 19.30 una donna al volante della sua vettura ha urtato un'in sosta e si èta. L'mobilista è stata liberata dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Terni. Ferita in modo lieve, è.

