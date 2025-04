Umbria Mobilità Sviluppumbria e altre nomine | prorogati i termini per la presentazione dei nomi per le società partecipate

società partecipare regionali, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande per la manifestazioni di interesse. Scadranno, infatti, il 6 maggio prossimo gli avvisi per le manifestazioni di interesse alle nomine delle società partecipate regionali, per le quali in un primo. Perugiatoday.it - Umbria Mobilità, Sviluppumbria e altre nomine: prorogati i termini per la presentazione dei nomi per le società partecipate Leggi su Perugiatoday.it partecipare regionali, è stato prorogato il termine per ladelle domande per la manifestazioni di interesse. Scadranno, infatti, il 6 maggio prossimo gli avvisi per le manifestazioni di interesse alledelleregionali, per le quali in un primo.

