Umberto Tozzi all' Auditorium Parco della Musica

Umberto Tozzi che dà il suo addio alla scena live e venerdì 2 maggio l’appuntamento live è all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia).Dopo 50 anni di una carriera. Romatoday.it - Umberto Tozzi all'Auditorium Parco della Musica Leggi su Romatoday.it Prosegue "L'ultima notte rosa - The final tour", la tournée mondiale in 4 continenti con cuiche dà il suo addio alla scena live e venerdì 2 maggio l’appuntamento live è all’Ennio Morricone (Sala Santa Cecilia).Dopo 50 anni di una carriera.

Umberto Tozzi in concerto sulla riviera romagnola prima di dire addio alle scene - Umberto Tozzi in concerto a Cervia il 23 luglio in piazza Garibaldi: si tratta dell'unica data in riviera per il tour di addio alle scene del cantante dopo milioni di dischi prodotti e venduti. I biglietti per le nuove date sono disponibili dal 14 marzo, alle 18, su Ticketone e nelle prevendite... 🔗ravennatoday.it

L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi: 50 anni di successi nel ’final tour’ - Parte dal Teatro Carlo Felice di Genova, con il concerto alle 21 di domani, il tour di nuove date in Italia de ‘L’ultima notte rosa - The final tour’, la straordinaria tournée mondiale in quattro continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo. 🔗lanazione.it

Umberto Tozzi al porto turistico con “L’ultima notte rosa the final tour” per il PeFest - Prosegue con grande successo il tour di Umberto Tozzi, “L’ultima notte rosa The final tour”, la tournée mondiale in 4 continenti che farà tappa al Porto Turistico di Pescara il prossimo 29 luglio alle 21:30 per l’edizione 2025 del PeFest. Concerto organizzato da Elite Agency Group in... 🔗ilpescara.it

Umberto Tozzi, nuovi appuntamenti estivi in Sicilia del tour - Mentre prosegue con grande successo il tour teatrale di Umberto Tozzi, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti estivi de “L’ultima notte Rosa- The Final Tour”, la tournée mondiale che ha a ... 🔗lasicilia.it

Umberto Tozzi in Tour: biglietti, date concerti, scaletta e biografia - Umberto Tozzi è un cantautore e chitarrista italiano nato a Torino il 4 marzo 1952. Con oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è annoverato tra gli artisti italiani di maggior ... 🔗msn.com

Samuele Bersani e Umberto Tozzi al teatro EuropAuditorium - Doppio appuntamento al teatro EuropAuditorium di Bologna con altrettanti big della canzone: Samuele Bersani il 15 aprile e Umberto Tozzi la sera successiva. (ANSA) ... 🔗msn.com