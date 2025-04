Ultimissime Juve LIVE | Yildiz rischia una squalifica di più giornate le novità dopo il successo col Monza

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 28 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 26 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 25 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 24 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 28 aprile 2025Espulsione Yildiz: è condotta violenta, ora rischia una squalifica di più giornate! Quali partite può saltareOre 08.20 – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sull’episodio chiave della sfida tra Juventus e Monza, che non ha condizionato più di tanto la gara dello Stadium ma che potrebbe incidere e non poco sui prossimi impegni dei bianconeri. Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Yildiz rischia una squalifica di più giornate, le novità dopo il successo col Monza Leggi su Juventusnews24.com , tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente agdalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 28 aprile 2025– 27 aprile 2025– 26 aprile 2025– 25 aprile 2025– 24 aprile 2025– 28 aprile 2025Espulsione: è condotta violenta, oraunadi più! Quali partite può saltareOre 08.20 – La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata sull’episodio chiave della sfida trantus e, che non ha condizionato più di tanto la gara dello Stadium ma che potrebbe incidere e non poco sui prossimi impegni dei bianconeri.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ultimissime Juve LIVE: buona la prima per Tudor, Genoa battuto di misura grazie ad una magia di Yildiz. Le dichiarazioni del tecnico - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 29 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 28 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha preso una decisione su Yildiz e Koopmeiners! La probabile formazione contro il Parma - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 22 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 20 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 22 aprile 2025 Infortunati Juve, Yildiz in gruppo nell’ultimo allenamento prima della ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Yildiz verso il recupero per la sfida col Parma, Lookman primo nome per l’attacco del futuro - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 22 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 20 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 19 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile 2025 Ultimissime Juve LIVE – 17 aprile ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, trauma contusivo in allenamento per Yildiz; Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino e cronaca; Juventus-Genoa, 1-0 il risultato della partita di Serie A 2024-2025: gol partita di Yildiz; Alla Juve basta un lampo di Yildiz: Genoa ko, Tudor vince all'esordio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pagelle Juve: Kolo Muani perdonato, follia Yildiz. E chi si rivede... - Voti e giudizi dei bianconeri di Tudor dopo il successo per 2-0 contro il Monza: dal ritorno al gol di Nico Gonzalez e del francese alla follia del turco ... 🔗tuttosport.com

Juve, quarto posto per una notta, ma la follia di Yildiz rischia di costare caro: niente Bologna e Lazio per lui - Juve, notte al quarto posto, ma l’espulsione di Yildiz complica il percorso dei bianconeri: a rischio per Bologna e Lazio La Juve riconquista il quarto posto per una notte battendo il Monza, ma rischi ... 🔗calcionews24.com

Yildiz mette nei guai la Juve: Tudor pronto a ridisegnare così l’attacco per Bologna e Lazio. Le tre idee del tecnico - Yildiz mette nei guai la Juve: Tudor pronto a ridisegnare così l’attacco per Bologna e Lazio. Le tre idee del tecnico per i prossimi impegni di Serie A Con ogni probabilità saranno due i turni che Yil ... 🔗juventusnews24.com