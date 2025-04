Ultimissime Inter LIVE | novità sugli infortuni di Thuram e Pavard sensazioni opposte ad Appiano in vista del Barcellona

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurraUltimissime Inter LIVE: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'InterIndice dei ContenutiUltimissime Inter LIVE di LUNEDI' 28 APRILEUltimissime Inter LIVE di DOMENICA 27 APRILEUltimissime Inter LIVE di SABATO 26 APRILEUltimissime Inter LIVE di VENERDI' 25 APRILEUltimissime Inter LIVE di GIOVEDI' 24 APRILEUltimissime Inter LIVE di MERCOLEDI' 23 APRILEUltimissime Inter LIVE di LUNEDI' 28 APRILEinfortunio Thuram, passi avanti incoraggianti verso il recupero: Marcus spinge sull'acceleratore! Se tutto va secondo i piani, col Barcellona.Aumenta la fiducia per il recupero dall'infortunio di Thuram: ci sarà per Barcellona Inter?infortunio Pavard, la caviglia preoccupa: oggi gli esami! Le sensazioni verso Barcellona Inter non sono positiveL'infortunio alla caviglia di Pavard preoccupa l'Inter: in forte rischio la sua presenza contro il Barcellona.

