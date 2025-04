Ulisse il piacere della scoperta | Alberto Angela racconta Istanbul la città che visse tre volte

Alberto Angela guida il pubblico alla scoperta di Istanbul, la città che visse tre volte nel terzo episodio di Ulisse, il piacere della scoperta su Rai1: un viaggio nella storia di Bisanzio, Costantinopoli e della moderna IstanbulDopo Londra, Rai1 presenta il terzo episodio dei quattro appuntamenti di Ulisse, il piacere della scoperta, dedicato ai grandi personaggi del passato e alla storia di luoghi unici e affascinanti. Dopo il viaggio nella Londra musicale, questa puntata, dal titolo Istanbul, la città che visse tre volte, vedrà Alberto Angela ripercorrere le straordinarie vicende della città che fu prima colonia greca con il nome di Bisanzio, poi capitale dell’Impero Romano d’Oriente come Costantinopoli, e infine megalopoli della moderna Turchia come Istanbul.Nel corso della serata, Alberto Angela condurrà gli spettatori alla scoperta dei luoghi simbolo della città, scendendo nella suggestiva Cisterna-Basilica, un autentico bosco di colonne emerse dall’acqua, e svelando l’antico aspetto dell’Ippodromo bizantino, teatro di appassionati scontri tra fazioni. .com - Ulisse, il piacere della scoperta: Alberto Angela racconta Istanbul, la città che visse tre volte Leggi su .com guida il pubblico alladi, lachetrenel terzo episodio di, ilsu Rai1: un viaggio nella storia di Bisanzio, Costantinopoli emodernaDopo Londra, Rai1 presenta il terzo episodio dei quattro appuntamenti di, il, dedicato ai grandi personaggi del passato e alla storia di luoghi unici e affascinanti. Dopo il viaggio nella Londra musicale, questa puntata, dal titolo, lachetre, vedràripercorrere le straordinarie vicendeche fu prima colonia greca con il nome di Bisanzio, poi capitale dell’Impero Romano d’Oriente come Costantinopoli, e infine megalopolimoderna Turchia come.Nel corsoserata,condurrà gli spettatori alladei luoghi simbolo, scendendo nella suggestiva Cisterna-Basilica, un autentico bosco di colonne emerse dall’acqua, e svelando l’antico aspetto dell’Ippodromo bizantino, teatro di appassionati scontri tra fazioni.

