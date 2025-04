Ulisse il piacere della scoperta 2025 | Alberto Angela racconta Istanbul la città che visse tre volte su Rai1

Alberto Angela torna in prima serata su Rai1 con la terza puntata di “Ulisse, il piacere della scoperta”. Questa settimana lo speciale è dedicato alla meravigliosa città di Istanbul. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 28 aprile 2025.Ulisse, il piacere della scoperta stasera su Rai1: le anticipazioni della puntata di lunedì 28 aprile 2025Stasera, lunedì 28 aprile 2025, dalle ore 21.30 su Rai1 va in onda il terzo speciale di “Ulisse Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana. Dopo aver stupito e coinvolto prima con lo speciale su Vincent van Gogh e poi Sulle note di Londra, questa settimana si parlerà di Istanbul. Superguidatv.it - Ulisse, il piacere della scoperta 2025: Alberto Angela racconta “Istanbul, la città che visse tre volte” su Rai1 Leggi su Superguidatv.it torna in prima serata sucon la terza puntata di “, il”. Questa settimana lo speciale è dedicato alla meravigliosadi. Scopriamo insieme le anticipazionipuntata di stasera, lunedì 28 aprile, ilstasera su: le anticipazionipuntata di lunedì 28 aprileStasera, lunedì 28 aprile, dalle ore 21.30 suva in onda il terzo speciale di “Il“, il programma di divulgazione dedicato alla storia, all’arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonistiscena culturale o artistica italiana. Dopo aver stupito e coinvolto prima con lo speciale su Vincent van Gogh e poi Sulle note di Londra, questa settimana si parlerà di

