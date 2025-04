Ulisse Audiscion Augias o Campeggio a cinque stelle’ La tv del 28 aprile

aprile, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "Ulisse, il piacere della scoperta – Lucrezia Borgia, la realtà di un mito". In questa puntata, Alberto Angela racconta Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del rinascimento. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa. Tante le accuse che danno corpo alla sua leggenda nera. Nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI e sorella di Cesare Borgia. Cosa c'è di vero nelle tante vicende che l'hanno messa in cattiva luce? È la domanda alla quale cercheremo di rispondere ripercorrendo la vicenda tormentata di una donna in realtà forte, intraprendente, padrona del proprio destino al di là delle apparenze.Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via il programma comico "Audiscion", condotto da Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci.

