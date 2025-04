Ufficiale l' Alcione Milano avrà un nuovo proprietario

Giulio Gallazzi diventa il nuovo unico presidente e proprietario dell'Alcione Milano, acquisendo il 50% delle quote precedentemente detenute da Marcello Montini. Questa operazione segna l'inizio di un nuovo capitolo per gli orange, che hanno concluso una stagione straordinaria sotto il profilo.

