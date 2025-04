UFFICIALE – Calendario Serie A 2025-26 | ecco quando sarà svelato!

Calendario Serie A 2025-26 tema caldo, tant’è che la Lega Serie A ha annunciato la data UFFICIALE relativa allo svelamento del Calendario del prossimo torneo.DATE Serie A – L’ufficialità relative alle date del prossimo campionato di Serie A, ossia quello 2025-26 sono state già rivelate tramite la delibera del 31 marzo 2025. ecco la delibera dopo il Consiglio di Lega: “A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo 2025, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che il Campionato di Serie A Enilive 20252026 avrà inizio domenica 24 agosto 2025 (con anticipi il 23 agosto 2025) e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Poco fa, il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli, oltre ad aver parlato dell’ipotetico spareggio scudetto di questo attuale campionato tra Inter e Napoli, ha anche annunciato la data della presentazione del Calendario. Inter-news.it - UFFICIALE – Calendario Serie A 2025-26: ecco quando sarà svelato! Leggi su Inter-news.it -26 tema caldo, tant’è che la LegaA ha annunciato la datarelativa allo svelamento deldel prossimo torneo.DATEA – L’ufficialità relative alle date del prossimo campionato diA, ossia quello-26 sono state già rivelate tramite la delibera del 31 marzola delibera dopo il Consiglio di Lega: “A seguito della delibera del Consiglio di Lega del 31 marzo, la Lega Nazionale ProfessionistiA comunica che il Campionato diA Enilive2026 avrà inizio domenica 24 agosto(con anticipi il 23 agosto) e si concluderà domenica 24 maggio 2026. Poco fa, il presidente della Lega Ezio Maria Simonelli, oltre ad aver parlato dell’ipotetico spareggio scudetto di questo attuale campionato tra Inter e Napoli, ha anche annunciato la data della presentazione del

