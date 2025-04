Ue nuove risorse contro i cambiamenti climatici

cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza idrica in Europa. I fondi previsti saranno destinati a interventi per la bonifica dei fiumi inquinati, al miglioramento della protezione dagli incendi e dalle inondazioni e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I progetti selezionati si trovano in Danimarca, Estonia, Polonia, Slovenia e Islanda e aiuteranno le autorità nazionali, regionali e locali ad attuare la legislazione ambientale e climatica nazionale ed europea. Si prevede che mobiliteranno ulteriori investimenti significativi provenienti da altre fonti di finanziamento dell’UE, come i fondi agricoli, strutturali, regionali e di ricerca, oltre a quelli nazionali e agli investimenti del settore privato. Unlimitednews.it - Ue, nuove risorse contro i cambiamenti climatici Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha annunciato un investimento di 86 milioni per sostenere cinque nuovi progetti strategici integrati nell’ambito del programma LIFE, con l’obiettivo di rispondere all’impatto deie migliorare la sicurezza idrica in Europa. I fondi previsti saranno destinati a interventi per la bonifica dei fiumi inquinati, al miglioramento della protezione dagli incendi e dalle inondazioni e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. I progetti selezionati si trovano in Danimarca, Estonia, Polonia, Slovenia e Islanda e aiuteranno le autorità nazionali, regionali e locali ad attuare la legislazione ambientale e climatica nazionale ed europea. Si prevede che mobiliteranno ulteriori investimenti significativi provenienti da altre fonti di finanziamento dell’UE, come i fondi agricoli, strutturali, regionali e di ricerca, oltre a quelli nazionali e agli investimenti del settore privato.

