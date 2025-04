UE | altri 86 milioni contro i cambiamenti climatici

milioni per sostenere cinque nuovi progetti strategici integrati nell’ambito del programma LIFE, con l’obiettivo di rispondere all’impatto dei cambiamenti climatici e migliorare la sicurezza idrica in Europa. I fondi previsti saranno destinati a interventi per la bonifica dei fiumi inquinati, al miglioramento della protezione dagli incendi. Imolaoggi.it - UE: altri 86 milioni “contro i cambiamenti climatici” Leggi su Imolaoggi.it La Commissione europea ha annunciato un investimento di 86per sostenere cinque nuovi progetti strategici integrati nell’ambito del programma LIFE, con l’obiettivo di rispondere all’impatto deie migliorare la sicurezza idrica in Europa. I fondi previsti saranno destinati a interventi per la bonifica dei fiumi inquinati, al miglioramento della protezione dagli incendi.

