Udinese-Bologna | probabili formazioni e dove vederla

, 28 aprile 2025 – La missione a questo punto è quasi obbligata: sbancare Udine per riacciuffare il quarto posto e restare aggrappati al sogno Champions. Ma anche, aggiungiamo noi, per evitare sgradite sorprese. Dopo le vittorie firmate ieri da Juve, Roma e Fiorentina (e oggi scende in campo la Lazio) la lotta per l’Europa è diventata una grande ammucchiata in cui basta mettere un piede in fallo e ti ritrovi subito con un pugno di mosche in mano. Chi si ferma è perduto insomma, come sa bene Vincenzo Italiano, che però questa sera, a causa della squalifica rimediata dopo l’espulsione con l’Inter, passerà il testimone in panchina al vice Daniel Niccolini. Il suovola sulle ali dell’entusiasmo per avere conquistato in settimana la storica finale di Coppa Italia contro il Milan.