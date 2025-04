Udinese Bologna | le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Udinese Bologna: partita valida per la 34° giornata di Serie A 2024-2025 Calcionews24.com - Udinese Bologna: le tre cose che non hai notato del match di Serie A Leggi su Calcionews24.com Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18:30,: partita valida per la 34° giornata diA 2024-2025

L’Udinese ferma il Bologna sullo 0-0, i rossoblù scivolano fuori dalla zona Champions - Udinese-Bologna: i voti, il tabellino, le ammonizioni del match valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024/2025 ... 🔗italpress.com

Pagelle Udinese-Bologna 0-0: la traversa ferma Orsolini, Davis sfortunato, Lucumì e Dominguez deludono - Serie A 34a giornata Udinese-Bologna 0-0 top e flop: Davis e Orsolini sbattono sui legni, male Lucumì e Dominguez, Italiano fallisce il sorpasso alla Juve. 🔗sport.virgilio.it

Bologna sfida Udinese per il sogno Champions e la finale di Coppa Italia - Bologna cerca la vittoria contro Udinese per mantenere il sogno Champions e prepararsi alla finale di Coppa Italia. 🔗ilrestodelcarlino.it