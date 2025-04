Udinese Bologna 0-0 un pareggio che fa sorridere anche la Juve | i bianconeri rimangono momentaneamente al quarto posto

Udinese Bologna 0-0, un pareggio che fa sorridere anche la Juve: tutti i dettagli e la sintesi del matchÈ terminato da pochi minuti il match tra Udinese e Bologna con il risultato di 0-0. Grande occasione per Orsolini nei minuti finali del match che non è riuscito a regalare i tre punti e il quarto posto ai felsinei. Sorride anche la Juve che rimane al quarto posto dopo la vittoria contro il Monza.Il prossimo match contro i felsinei sarà importantissimo per la corsa al quarto posto e i bianconeri ci arrivano con un punto in più in classifica. .com Juventusnews24.com - Udinese Bologna 0-0, un pareggio che fa sorridere anche la Juve: i bianconeri rimangono momentaneamente al quarto posto Leggi su Juventusnews24.com 0-0, unche fala: tutti i dettagli e la sintesi del matchÈ terminato da pochi minuti il match tracon il risultato di 0-0. Grande occasione per Orsolini nei minuti finali del match che non è riuscito a regalare i tre punti e ilai felsinei. Sorridelache rimane aldopo la vittoria contro il Monza.Il prossimo match contro i felsinei sarà importantissimo per la corsa ale ici arrivano con un punto in più in classifica. .com

