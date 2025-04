Udinese-Bologna 0-0 LIVE | traverse di Davis e Orsolini

Orsolini! Punizione perfetta dai 25 metri, il mancino dell`esterno colpisce il montante alto. 52` - Pun. Leggi su Calciomercato.com I GOL E LE AZIONI SALIENTI 67` - Traversa di! Punizione perfetta dai 25 metri, il mancino dell`esterno colpisce il montante alto. 52` - Pun.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: è l’ora della verità, alle 6:00 le qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.33 Le attenzioni saranno poi focalizzate non solo su Lewis Hamilton, alla prima qualifica con la tuta della Ferrari, ma anche su Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota della Mercedes dopo un venerdì complicato, ha dato ottimi segnali in FP3, chiudendo al quinto posto. 5:30 Si sta avvicinando il momento della verità. Dopo una FP3 nel segno dell’equilibrio, adesso i piloti usciranno allo scoperto. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: alle 06.00 la FP2, la Ferrari sfida la McLaren - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.38 CLASSIFICA TEMPI FP1 1 Lando Norris McLaren 1:17.252 2 Carlos Sainz Williams +0.1493 Charles Leclerc Ferrari +0.209 4 Oscar Piastri McLaren +0.418 5 Max Verstappen Red Bull +0.444 6 Alexander Albon Williams +0.461 7 George Russell Mercedes +0.464 8 Fernando Alonso Aston Martin +0.484 9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.595 10 Lance Stroll Aston Martin +0. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese-Bologna 0-0, il risultato LIVE; Bologna-Empoli 2-1, cronaca e tabellino: rossoblù in finale con il Milan; Bologna-Inter 1-0, gol e highlights: segna Orsolini al 94'; L'Udinese domina: il Bologna cade 3-0 in Friuli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Udinese-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Udinese-Bologna LIVE alle 18.30 - Due sogni da inseguire. Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole continuare la sua incredibile stagione, dopo aver raggiunto in settimana la finale di Coppa Italia,. 🔗msn.com