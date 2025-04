Udinese Bologna 0-0 LIVE | inizia il match!

match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Udinese Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Udinese Bologna, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. LA CRONACA Calcionews24.com - Udinese Bologna 0-0 LIVE: inizia il match! Leggi su Calcionews24.com Alla Dacia Arena ilvalido per la 34ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Eni20242025. LA CRONACA

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bologna-Cagliari LIVE alle 15.00 - Nel pomeriggio di domenica 2 marzo, una delle due sfide in programma alle ore 15.00 è quella del Dall`Ara tra Bologna e Cagliari. Gli uomini... 🔗calciomercato.com

Udinese-Bologna Streaming Gratis: il posticipo di Serie A in Diretta Live - La trentaquattresima giornata di Serie A rischia di segnare un punto di svolta per la lotta Scudetto, con il Napoli che ha approfittato del favore della Roma, uscita vincitrice per 1-0 da San Siro contro l’Inter. Per quanto riguarda invece la corsa alla zona Champions League, solamente l’Atalanta ha rallentato il passo, pareggiando in casa con il Lecce. Fondamentale per l’Europa diventa il match tra Udinese e Bologna, che si affronteranno a partire dalle ore 18. 🔗sololaroma.it

DIRETTA Serie A, Udinese-Bologna: segui la cronaca LIVE del match - Calciomercato.it vi offre il match della ‘Bluenergy Arena’ tra i bianconeri di Runjaic e i rossoblu di Italiano in tempo reale Il Bologna fa visita all’Udinese in Friuli nel primo posticipo del lunedì valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno motivazioni diametralmente opposte che sarà diretta dall’arbitro Maresca della sezione di Napoli. 🔗calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE; Udinese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; LIVE Udinese-Bologna 0-0 Serie A 2024/2025: Missile di Davis sulla traversa; Udinese-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Udinese-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

LIVE Udinese 0-0 Bologna | Fischio d’inizio alle 18:30 - L'Udinese e il Bologna sono pronte per darsi battaglia durante la 34esima giornata di campionato. Tutti i dettagli sull'incontro LIVE ... 🔗mondoudinese.it

Udinese-Bologna, formazioni ufficiali e risultato LIVE - Privo dello squalificato Bijol, Runjaic schiera Kabasele e torna alla difesa a tre. Ancora assenti Lucca e Thauvin: davanti Ekkelenkamp a sostegno di Davis. Italiano sceglie Dallinga al posto di Castr ... 🔗sport.sky.it