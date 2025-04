Udinese-Bologna 0-0 la traversa ferma Orsolini e Davis | la Juventus torna quarta

Udinese e Bologna per la 34ª giornata di Serie A. Le opportunità non mancano, da una parte e dall’altra, con una traversa per tempo (Davis nel primo, Orsolini nella ripresa), ma domina l’equilibrio. I friulani interrompono una striscia di quattro sconfitte consecutive, mentre la squadra di Italiano si vede scavalcare al quarto posto dalla Juventus: felsinei a 61 e bianconeri a 62, con lo scontro diretto in programma proprio nel prossimo turno. Primo tempoParte fortissimo l’Udinese, con una splendida iniziativa di Davis che si mette in proprio e lascia partire un missile dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Bologna gestisce il possesso ma fatica a creare pericoli nelle zone di Okoye, mentre la squadra di Runjaic si chiude e prova a colpire in contropiede. Sololaroma.it - Udinese-Bologna 0-0, la traversa ferma Orsolini e Davis: la Juventus torna quarta Leggi su Sololaroma.it Al Bluenergy Stadium termina 0-0 il match traper la 34ª giornata di Serie A. Le opportunità non mancano, da una parte e dall’altra, con unaper tempo (nel primo,nella ripresa), ma domina l’equilibrio. I friulani interrompono una striscia di quattro sconfitte consecutive, mentre la squadra di Italiano si vede scavalcare al quarto posto dalla: felsinei a 61 e bianconeri a 62, con lo scontro diretto in programma proprio nel prossimo turno. Primo tempoParte fortissimo l’, con una splendida iniziativa diche si mette in proprio e lascia partire un missile dalla distanza che si stampa sulla. Ilgestisce il possesso ma fatica a creare pericoli nelle zone di Okoye, mentre la squadra di Runjaic si chiude e prova a colpire in contropiede.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Walker si ferma, il Milan perde un altro pezzo: out con l’Udinese e derby a rischio - Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby 🔗pianetamilan.it

Turchia, non si ferma la repressione contro la stampa: arrestati due giornalisti d’inchiesta - Timur Soykan e Murat Agirel, due noti giornalisti d’inchiesta, sono stati arrestati nelle loro abitazioni a Istanbul, in Turchia, con l’accusa di “minaccia e ricatto”. A quanto si apprende dal quotidiano turco Hürriyet, il raid della polizia – durante il quale sarebbero stati sequestrati telefoni, computer, dischi rigidi e altre attrezzature digitali – è stato condotto nell’ambito di indagini della procura generale di Istanbul: il motivo dell’arresto e della detenzione dei giornalisti riguarda la possibilità che i sospettati potessero distruggere, alterare o nascondere prove durante lo ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Girone A. Il Renate non si ferma. Quarto per una notte battendo la Clodiense - RENATE (Monza e Brianza)Terza vittoria consecutiva per il Renate, che per una notte sale al quarto posto in classifica in attesa delle sfide odierne di Albinoleffe e Trento, anch’esse a quota 50 punti in classifica. Per i nerazzurri di Foschi, dopo una stagione sull’altalena, si prospettano un playoff da giocare a mente sgombra. Ad un passo dalla retrocessione, invece, l’Union Clodiense che ieri sera a Meda ha riequilibrato nella ripresa una sfida aperta nel primo tempo dal gol di Spedalieri (nella foto) con un destro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Mastromonaco. 🔗sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pagelle Udinese-Bologna 0-0: la traversa ferma Orsolini, Davis sfortunato, Lucumì e Dominguez deludono; Il Bologna soffre a Udine ma strappa un punto. Per come si era messa nel primo tempo...; Vittoria del Bologna, Udinese a un passo dalla retrocessione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagelle Udinese-Bologna 0-0: la traversa ferma Orsolini, Davis sfortunato, Lucumì e Dominguez deludono - Serie A 34a giornata Udinese-Bologna 0-0 top e flop: Davis e Orsolini sbattono sui legni, male Lucumì e Dominguez, Italiano fallisce il sorpasso alla Juve. 🔗sport.virgilio.it

Udinese-Bologna risultato 0-0: traverse di Davis e Orsolini, gli emiliani restano quinti - In Friuli la sfida non si sblocca e l'Udinese è più pericolosa del Bologna. Una traversa per parte, la squadra di Italiano manca il controsorpasso alla Juventus in zona Champions League ... 🔗corriere.it