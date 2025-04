Udinese-Bologna 0-0 il tabellino

Udinese-Bologna 0-0 Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (dal 36` st Giannetti), Solet; Ehizibue, Atta (dal 42` st Lovric), Karlstrom,. Leggi su Calciomercato.com 0-0(3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele (dal 36` st Giannetti), Solet; Ehizibue, Atta (dal 42` st Lovric), Karlstrom,.

Cosa riportano altre fonti

Risultati Serie A, Milan-Como 2-1: tabellino e marcatori | News - Il tabellino completo di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: i numeri di quanto accaduto nel match di 'San Siro' 🔗pianetamilan.it

Fiorentina-Juventus 3-0: il tabellino - Fiorentina-Juventus 3-0 (primo tempo 2-0) Marcatori: 16` Gosens, 18` Mandragora, 53` Gudmundsson Assist: 18`, 53` Fagioli Fiorentina (3-5-2):... 🔗calciomercato.com

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box. 15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente. BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, alle 18:30 Udinese-Bologna, ore 20:45 Verona-Cagliari e Lazio-Parma - Serie A, i match del lunedì; Udinese-Bologna 0-0, highlights. Traverse di Davis e Orsolini; Cronaca Udinese - Bologna - Live: la partita in diretta; Udinese-Bologna LIVE, le formazioni ufficiali: Ekkelenkamp con Davis, fuori Castro. Dominguez-Orsolini-Dallinga. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Udinese-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Udinese-Bologna di Lunedì 28 aprile 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... 🔗calciomagazine.net

Udinese Bologna 0-0 LIVE: inizia il match! - Alla Dacia Arena il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Udinese Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Udinese Bolo ... 🔗calcionews24.com

Udinese-Bologna LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Udinese-Bologna di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it