Udinese Bologna 0-0 i rossoblù restano al quinto posto! La classifica Serie A aggiornata

