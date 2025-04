Udinese-Bologna 0-0 i rossoblù perdono il quarto posto

Udinese e Bologna. Meglio la squadra di casa soprattutto nel primo tempo, nella ripresa sale di colpi la formazione rossoblù che però non riesce a pungere. Un punto che non basta alla squadra di Italiano a tenere il quarto posto.Meglio l’Udinese nei primi 45’Senza Lucca e Thauvin Runjaic sceglie Davis per l’attacco della sua Udinese, nel Bologna pesa l’assenza per infortunio di Ndoye sostituito da Dominguez. Prima chance Udinese al 3’: doppio errore di Lucumi che prima sbaglia l’appoggio per Miranda e poi si fa scavalcare dal lancio di Ehizibue, Davis riceve e spara un missile dal limite dell’area che centra in pieno la traversa. Al 19’ altro rischio frittata della difesa ospite: Davis scippa Beukema e parte in contropiede, assist per Payero che calcia con il sinistro trovando la risposta di Skorupski. Sport.quotidiano.net - Udinese-Bologna 0-0, i rossoblù perdono il quarto posto Leggi su Sport.quotidiano.net Udine, 28 aprile 2025 – Finisce senza reti la sfida tra. Meglio la squadra di casa soprattutto nel primo tempo, nella ripresa sale di colpi la formazioneche però non riesce a pungere. Un punto che non basta alla squadra di Italiano a tenere il.Meglio l’nei primi 45’Senza Lucca e Thauvin Runjaic sceglie Davis per l’attacco della sua, nelpesa l’assenza per infortunio di Ndoye sostituito da Dominguez. Prima chanceal 3’: doppio errore di Lucumi che prima sbaglia l’appoggio per Miranda e poi si fa scavalcare dal lancio di Ehizibue, Davis riceve e spara un missile dal limite dell’area che centra in pieno la traversa. Al 19’ altro rischio frittata della difesa ospite: Davis scippa Beukema e parte in contropiede, assist per Payero che calcia con il sinistro trovando la risposta di Skorupski.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Infortunio Cagliari, i rossoblù perdono quel giocatore! Per quanto dovrà farne a meno Nicola? Le ultime novità - Infortunio Cagliari, i rossoblù perdono Coman! Ma per quanto dovrà farne a meno il tecnico Nicola? Le ultimissime Quanta sfortuna per il Cagliari che nelle ultime settimane ha perso per infortunio Zito Luvumbo, Gabriele Zappa e per ultimo Florinel Coman. Il calciatore del Cagliari potrà tornare a breve o Nicola dovrà farne a meno per molto tempo? Tutti […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Molte big su di lui, ma i rossoblu hanno preso la decisione - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? I rossoblu hanno deciso su dove andrà il difensore rossoblu. Le ultime Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il calciomercato Genoa è nel ben mezzo di tantissime voci che vedono il difensore Vasquez accostato a diverse squadre del campionato italiano. Tuttavia la posizione del Genoa […] 🔗calcionews24.com

Verona Bologna 1-2: I rossoblu continuano a volare verso la zona Champions League - Allo stadio Bentegodi il match valido per la 28ª giornata di Serie A tra Verona Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Verona Bologna, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. LA DIRETTA SECONDO TEMPO Nella ripresa il Bologna continua a pressare e […] 🔗calcionews24.com