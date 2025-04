Udinese-Bologna 0-0 frenata rossoblu nella corsa Champions

frenata del Bologna nella corsa a un posto in Champions League. I rossoblu non vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Udinese che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –dela un posto inLeague. Inon vanno oltre un pareggio per 0-0 in trasferta contro l'che torna a muovere la classifica dopo 5 ko consecutivi. Partita equilibrata e combattuta con una traversa a testa: Davis per i padroni di casa e Orsolini per gli .

