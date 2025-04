UcrainaPutin | nuova tregua di 3 giorni

giorni ll'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia dichiara una tregua dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e la mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio e ritiene che l'Ucraina debba seguire questo esempio. In caso di violazioni da parte ucraina otterranno una risposta adeguata ed efficace. "Ancora una volta, la Federazione Russa ribadisce la propria disponibilità a colloqui di pace senza precondizioni ". E'quanto si legge sul canale Telegram Leggi su Servizitelevideo.rai.it Il presidente russo Vladimir Putin didichiara il cessate il fuoco neill'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia dichiara unadalla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e la mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio e ritiene che l'Ucraina debba seguire questo esempio. In caso di violazioni da parte ucraina otterranno una risposta adeguata ed efficace. "Ancora una volta, la Federazione Russa ribadisce la propria disponibilità a colloqui di pace senza precondizioni ". E'quanto si legge sul canale Telegram

