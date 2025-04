Ucraina Trump | Zelensky pronto a rinunciare alla Crimea

Trump ha affermato di ritenere che Volodymyr Zelensky sia pronto a cedere la Crimea, nonostante le precedenti affermazioni del presidente ucraino sulla penisola del Mar Nero, annessa dalla Russia nel 2014, alla quale non intenderebbe rinunciare. Parlando con i giornalisti in un aeroporto del New Jersey, Trump . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha affermato di ritenere che Volodymyrsiaa cedere la, nonostante le precedenti affermazioni del presidente ucraino sulla penisola del Mar Nero, annessa dRussia nel 2014,quale non intenderebbe. Parlando con i giornalisti in un aeroporto del New Jersey,

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Trump: “Zelensky mi ha scritto, è pronto a trattare sulle terre rare” - Roma, 5 marzo 2025 - “"Ho ricevuto dal presidente Zelensky un’importante lettera, dice che l'Ucraina è pronta a venire al tavolo dei negoziati il prima possibile, per firmare l’accordo sui minerali e portare una pace duratura”. Lo ha annunciato nella notte italiana Donald Trump al Congresso Usa nel discorso sullo stato dell'Unione 2025. “Nessuno vuole la pace più degli ucraini – ha aggiunto Trump, citando il contenuto della lettera – e sono pronto a lavorare con la forte leadership del presidente Trump per aiutare l'Ucraina a mantenere l'indipendenza". 🔗quotidiano.net

Ucraina, Putin pronto ad annunciare la vittoria: e Trump vuole l’esilio per Zelensky - Secondo l’intelligence militare ucraina, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe annunciare la “vittoria” della Russia sulla Ucraina il prossimo 24 febbraio, data che segnerà il terzo anniversario dall’inizio dell’invasione russa. Mosca avrebbe già dato indicazioni ai suoi propagandisti affinché proclami la fine della guerra come una vittoria per la Russia. L’obiettivo della propaganda sarebbe quello di seminare disperazione tra gli ucraini e destabilizzare ulteriormente il Paese. 🔗thesocialpost.it

Ucraina, stop aiuti da Usa. Zelensky: per la pace pronto a lavorare sotto guida Trump - Trump ha bloccato gli aiuti militari a Kiev. Il Cremlino ha esultato, dicendo che è il miglior contributo alla causa della pace. Zelensky è pronto a firmare l’accordo sulle terre rare e ad una tregua immediata. Servizio di Caterina Dall’Olio The post Ucraina, stop aiuti da Usa. Zelensky: per la pace pronto a lavorare sotto guida Trump first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Cosa riportano altre fonti

Telefonata Lavrov-Rubio sui negoziati per l'Ucraina. Trump: Zelensky pronto a cedere la Crimea - Aggiornamento del 28 Aprile delle ore 09:14; Guerra in Ucraina, Trump contro Putin: Smetta di sparare e tratti | Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Lavrov: per negoziare imperativo che Kiev ci dia Crimea; Guerra Ucraina, Trump: Zelensky è pronto a cedere la Crimea alla Russia. Putin ringrazia i soldati nordcoreani. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ucraina, per Trump Zelensky è pronto a cedere la Crimea. La Corea del Nord ammette di aver inviato truppe in sostegno della Russia - Donald Trump ha ribadito di voler porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia "in due settimane o meno" e invitato Putin al cessate il fuoco ... 🔗dire.it

Guerra Ucraina, Trump: Zelensky è pronto a cedere la Crimea alla Russia. Putin ringrazia i soldati nordcoreani: sono eroi - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 28 aprile. Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace ... 🔗ilmattino.it

Ucraina, Trump: “Zelensky più calmo e pronto a cedere Crimea, Putin smetta di sparare” - Donald Trump torna a parlare di una possibile tregua in Ucraina e del suo incontro con Volodymyr Zelensky: "Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la ... 🔗msn.com