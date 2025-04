Ucraina Trump | Zelensky più calmo Putin smetta di sparare e firmi accordo

Trump torna a parlare di una possibile tregua in Ucraina e del suo incontro con Volodymyr Zelensky: “Lo vedo più calmo. Penso che abbia capito la situazione e che voglia raggiungere un accordo. Vuole fare qualcosa di buono per il suo Paese e che sta lavorando sodo. E’ stato un incontro bellissimo”. Così il presidente Usa, stando a quanto riportano i media americani dopo l’incontro con il presidente ucraino Zelensky a San Pietro. “Guarda, non è mai stato un brutto momento. Abbiamo avuto una piccola discussione, perché non ero d’accordo con qualcosa che aveva detto, e le telecamere stavano riprendendo e per me andava bene”, ha aggiunto riferendosi all’incontro avuto alla Casa Bianca con il leader ucraino. “Si trova in una situazione molto difficile. Sta combattendo contro una forza molto più grande”, ha aggiunto Trump. Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Zelensky più calmo, Putin smetta di sparare e firmi accordo” Leggi su Lapresse.it Donaldtorna a parlare di una possibile tregua ine del suo incontro con Volodymyr: “Lo vedo più. Penso che abbia capito la situazione e che voglia raggiungere un. Vuole fare qualcosa di buono per il suo Paese e che sta lavorando sodo. E’ stato un incontro bellissimo”. Così il presidente Usa, stando a quanto riportano i media americani dopo l’incontro con il presidente ucrainoa San Pietro. “Guarda, non è mai stato un brutto momento. Abbiamo avuto una piccola discussione, perché non ero d’con qualcosa che aveva detto, e le telecamere stavano riprendendo e per me andava bene”, ha aggiunto riferendosi all’incontro avuto alla Casa Bianca con il leader ucraino. “Si trova in una situazione molto difficile. Sta combattendo contro una forza molto più grande”, ha aggiunto

Su questo argomento da altre fonti

Ucraina, Trump parla a sorpresa: «È più facile trattare con la Russia, Putin sarà generoso. Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace» - «Credo a Vladimir Putin. Trovo che sia molto più difficile trattare con Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donald Trump ha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in Ucraina, dopo che stamattina aveva criticato duramente la Russia per i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’Ucraina. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della pace». 🔗open.online

Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: nuovi missili russi su Sumy, Trump contro Zelensky: “Non ci si batte con chi è 20 volte più forte di te” - Le notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, dopo l'attacco russo su Sumy nuovi raid russi sulla città. Droni ucraini hanno colpito la regione russa di Kursk uccidendo tre persone. Trump attacca di nuovo Zelensky: "Colpa di tutti, ma non ci si batte con chi è 20 volte più forte di te".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Ceccantoni (Pubble): "Trump chiama Putin per negoziare, Ue e Italia messe peggio di 3 anni fa, più comico di Zelensky solo noi" - VIDEO - Paola Ceccantoni sui negoziati di pace per l'Ucraina: "Più comici del comico giusto noi. Dopo esserci infilati nella guerra come un Paolini davanti ad una telecamera, dopo esserci autoflagellati come Tafazzi..." La youtuber Paola Ceccantoni in arte Pubble si esprime in uno dei suoi video rigu 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, Trump: San Pietro ufficio più bello che abbia mai visto Zelensky vuole un accordo; Guerra Ucraina Russia, Trump: Deluso da Mosca, Zelensky è più calmo e vuole accordo; Trump-Zelensky, cosa si sono detti? Dalla Crimea alla Nato: i temi. Rubio: «In settimana capiremo se Russia e; Guerra in Ucraina, Trump non si fida più di Putin, pensa lo prenda in giro e minaccia nuove sanzioni allo zar. 🔗Cosa riportano altre fonti