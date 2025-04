Ucraina Trump sempre più impaziente | Zelensky pronto a cedere Crimea Putin mi sta deludendo

Come annunciato ieri dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio, gli Stati Uniti decideranno in questa settimana se continuare ad essere coinvolti nelle eventuali trattative di pace o se lasciare la questione all'Ue e ai due Paesi diretti interessati. Ciò che sembra certo, comunque, è che Donald Trump è ormai vicino ad esaurire la pazienza e che la posizione della Russia potrebbe trovarsi ben presto in un territorio nuovo, con gli Usa non più disposti a trattare con benevolenza

