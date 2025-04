Ucraina Putin ha annunciato un’altra tregua di tre giorni | quando e come funziona

Putin ha annunciato una tregua in occasione dell’anniversario della Giornata della vittoria russa sul nazifascismo che si celebra il 9 maggio. In dettaglio, il cessate il fuoco durerà tre giorni, dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. Tutte le azioni militari saranno sospese. «La Russia ritiene che la parte Ucraina seguirà questo esempio e, in caso di violazioni, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota del Cremlino. «La parte russa», prosegue il comunicato, «dichiara ancora una volta la sua disponibilità a negoziati di pace senza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisi Ucraina e all’interazione costruttiva con i partner internazionali». La Giornata della vittoria ricorda la capitolazione della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. Lettera43.it - Ucraina, Putin ha annunciato un’altra tregua di tre giorni: quando e come funziona Leggi su Lettera43.it Il presidente russo Vladimirhaunain occasione dell’anniversario della Giornata della vittoria russa sul nazifascismo che si celebra il 9 maggio. In dettaglio, il cessate il fuoco durerà tre, dalla mezzanotte tra il 7 e l’8 maggio alla mezzanotte tra il 10 e l’11 maggio. Tutte le azioni militari saranno sospese. «La Russia ritiene che la parteseguirà questo esempio e, in caso di violazioni, le forze armate russe daranno una adeguata ed efficace risposta», si legge nella nota del Cremlino. «La parte russa», prosegue il comunicato, «dichiara ancora una volta la sua disponibilità a negoziati di pace senza precondizioni, miranti a eliminare le cause di fondo della crisie all’interazione costruttiva con i partner internazionali». La Giornata della vittoria ricorda la capitolazione della Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale.

