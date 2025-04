Ucraina Putin annuncia una nuova tregua dall' 8 all 10 maggio | Lavrov | Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati

Putin chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea" Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 all 10 maggio | Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati" Leggi su Tgcom24.mediaset.it chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "smetta di sparare e tratti. Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la

Ne parlano su altre fonti

Putin annuncia tregua: Trump pronto a colloqui su Ucraina e Russia - Vladimir Putin ha rilasciato una "dichiarazione molto promettente" sulla tregua. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Mi piacerebbe incontrare, parlare con Putin", ha aggiunto Trump. "Discuteremo di cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia. Vogliamo che la guerra finisca", ha spiegato dallo Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il conflitto "ha anche un costo enorme per gli Stati Uniti e altri paesi". 🔗quotidiano.net

Nuova telefonata Trump-Putin: filtra ottimismo su un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina - Si terrà oggi il colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratterà della seconda conversazione tra i due da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. L’ultima ha avuto luogo il 12 febbraio ed è durata un’ora e mezza. “L’accordo ucraino, ovviamente, sarà il […] The post Nuova telefonata Trump-Putin: filtra ottimismo su un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ucraina, Zelensky annuncia: “Sentirò oggi Trump per sapere cosa si sono detti con Putin. Ma non faremo concessioni territoriali alla Russia” - Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’intenzione di tenere un colloquio telefonico con Donald Trump per saperne di più sulla telefonata intercorsa ieri tra il l’inquilino della Casa bianca e il leader della Russia, Vladimir Putin, ribadendo però che Kiev non intende fare concessioni territoriali a Mosca. “Oggi avrò un colloquio con il presidente Trump”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa tenuta a Helsinki a margine del suo incontro con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. 🔗tpi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Putin annuncia una tregua di 30 ore per Pasqua. Zelensky: I russi continuano ad assaltare - Zelensky: “Ancora attacchi russi nelle regioni Kursk e Belgorod”; Russia riconquista Kursk: Putin annuncia la completa sconfitta ucraina con l'aiuto delle truppe nordcoreane; Guerra Ucraina - Russia, le news. Trump: “Russi bombardano come pazzi l’Ucraina, non va bene”; Putin annuncia una tregua di Pasqua in Ucraina. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra Russia-Ucraina: l'annuncio di Putin durante i funerali di Papa Francesco, la replica di Kiev - Durante i funerali del Papa, il presidente russo Vladimir Putin esprime la sua disponibilità a iniziare negoziati con l'Ucraina "senza precondizioni". Gli ultimi sviluppi nelle relazioni tra Mosca e K ... 🔗notizie.it

Ucraina, Trump attacca Putin: "Vuole la pace o mi sta prendendo in giro?". Il Cremlino: "Pronto a trattare senza precondizioni" - Dichiarazioni che giungono ventiquattro ore dopo il faccia a faccia di Mosca tra il leader del Cremlino e Witkoff. Il primo, secondo il suo portavoce Peskov, ha ribadito di essere pronto a riprendere ... 🔗tg.la7.it

Ucraina, Putin proclama tregua di Pasqua, allarme antiaereo a Kiev nonostante il cessate il fuoco - Putin annuncia una tregua di Pasqua, intanto il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui Kiev sarebbe d'accordo "al 90%" ... 🔗fanpage.it