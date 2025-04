Ucraina Putin annuncia una nuova tregua dall' 8 al 10 maggio | Kiev | Se la Russia vuole la pace il cessate il fuoco sia immediato e di un mese

Putin chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino non vuole la pace. Trump: "Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea" Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Kiev: "Se la Russia vuole la pace, il cessate il fuoco sia immediato e di un mese" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Lavrov: "Imperativo riconoscere la Crimea e i territori conquistati".chiama "eroi" i soldati nordcoreani, l'Ue: "Appello disperato". Secondo Bruxelles, il Cremlino nonla. Trump: "smetta di sparare e tratti. Zelensky?un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea"

