Ucraina Putin annuncia cessate il fuoco di 3 giorni dall’8 all’11 maggio | Tregua per l’80 anniversario del Giorno della Vittoria sul nazifascismo

Tregua avrà inizio alla mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio e si concluderà alla mezzanotte tra il 10 e l'11 maggio. cessate il fuoco per celebrare l’anniversario della Vittoria sul nazifascismo In occasione dell’80° anniversario della Vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Vladimir P Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco di 3 giorni, dall’8 all’11 maggio: “Tregua per l’80° anniversario del Giorno della Vittoria sul nazifascismo” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Laavrà inizio alla mezzanotte tra il 7 e l'8e si concluderà alla mezzanotte tra il 10 e l'11ilper celebrare l’sulIn occasione delsul, il presidente russo Vladimir P

Su altri siti se ne discute

Putin respinge il cessate il fuoco con l'Ucraina: richieste impossibili - "Il dittatore russo Vladimir Putin vuole respingere la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco di 30 giorni con l'Ucraina. Per riuscirci, pone richieste impossibili". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale riportato da Rbc-Ucraina. "Abbiamo tutti sentito dalla Russia parole molto prevedibili e una manipolazione da parte di Putin sulla tregua: in realtà sta preparando un rifiuto fin da ora", ha osservato il capo dello Stato ucraino. 🔗quotidiano.net

Putin annuncia tregua: Trump pronto a colloqui su Ucraina e Russia - Vladimir Putin ha rilasciato una "dichiarazione molto promettente" sulla tregua. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. "Mi piacerebbe incontrare, parlare con Putin", ha aggiunto Trump. "Discuteremo di cosa sta succedendo tra Ucraina e Russia. Vogliamo che la guerra finisca", ha spiegato dallo Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Il conflitto "ha anche un costo enorme per gli Stati Uniti e altri paesi". 🔗quotidiano.net

Cessate il fuoco in Ucraina, negoziatori USA in viaggio verso Russia, Trump: "Sanzioni devastanti per Mosca se non accetta tregua, non ho ancora parlato con Putin" - "Ci sono cose che si possono fare che non sarebbero piacevoli in senso finanziario", ha detto il tycoon Dopo l'accordo di Gedda con la delegazione ucraina per una tregua di 30 giorni e per il ripristino degli aiuti americani, l'amministrazione Trump continua a lavorare per la fine della guerr 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Ucraina: Putin annuncia cessate il fuoco da 8 a 11 maggio; Putin annuncia un nuovo cessate il fuoco ma 'avvisa' l'Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Cremlino: tregua per Pasqua. Zelensky: Estendere cessate il fuoco; Putin annuncia una tregua di 30 ore per Pasqua. Zelensky: I russi continuano ad assaltare - Zelensky: “Ancora attacchi russi nelle regioni Kursk e Belgorod”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guerra in Ucraina: Putin annuncia cessate il fuoco dall'8 all'11 maggio - Il cessate il fuoco annunciato verrà osservato dalla mezzanotte dell'8 maggio alla mezzanotte dell'11 maggio, a cavallo del 9 maggio, quando la Federazione Russa celebra il Giorno della Vittoria View ... 🔗msn.com

Putin dichiara un nuovo cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall’8 al 10 maggio - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco di tre giorni in Ucraina dall'8 al 10 maggio in occasione dell'ottantesimo anniversario ... 🔗fanpage.it

Putin annuncia un cessate il fuoco di tre giorni nel conflitto ucraino - Investing.com — Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato lunedì un cessate il fuoco di tre giorni nel conflitto in corso con l’Ucraina. Questa temporanea interruzione delle ostilità è prevista ... 🔗it.investing.com