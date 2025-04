Ucraina la tregua di Putin non soddisfa Trump e Kiev rilancia | Da ora e per almeno 30 giorni

giorni in cui in Russia si celebra l'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Ma il ministro degli Esteri ucraino replica: “Se davvero vuole la pace, lo stop sia immediato e per almeno 30 giorni”. Il Wall Street Journal rivela che in realtà il presidente russo “sta espandendo basi e truppe ai confini Nato”L'articolo Ucraina, la tregua di Putin non soddisfa Trump e Kiev rilancia: “Da ora e per almeno 30 giorni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ucraina, la tregua di Putin non soddisfa Trump e Kiev rilancia: “Da ora e per almeno 30 giorni” Leggi su Ildifforme.it Il presidente russo avrebbe annunciato la sospensione degli attacchi dall'8 al 10 maggio, neiin cui in Russia si celebra l'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Ma il ministro degli Esteri ucraino replica: “Se davvero vuole la pace, lo stop sia immediato e per30”. Il Wall Street Journal rivela che in realtà il presidente russo “sta espandendo basi e truppe ai confini Nato”L'articolo, ladinon: “Da ora e per30” proviene da Il Difforme.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, Putin: “Favorevoli a tregua ma dovrebbe portare a pace di lungo termine” - La Russia è favorevole alla proposta di tregua presentata dagli Usa sulla guerra in Ucraina, “ma riteniamo che il cessate il fuoco dovrebbe portare a una pace di lungo termine e rimuovere le cause della crisi”. Così il presidente russo Vladimir Putin, parlando in conferenza stampa con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Il leader del Cremlino ha anche aggiunto che ci sono delle “questioni” su cui discutere, compresa la regione del Kursk. 🔗lapresse.it

Russia-Ucraina, inviato Usa Witkoff a Mosca per colloquio su tregua con Putin, la proposta di Mosca: " Riconoscere le regioni occupate" - L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, è atterrato poco fa a Mosca per proseguire i colloqui su una possibile tregua con l’Ucraina. La Russia chiede di riconoscere le regioni occupate e specifica “La Crimea e il Donbass sono nostri per Costituzione" L'inviato speciale della Casa Bianca, 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina, nuovi colloqui sulla tregua domenica a Gedda, Zelensky attacca Putin: "Vuole indebolirci, non è pronto per la pace" - Nonostante il passo in avanti sulla tregua, Zelensky ha continuato ad attaccare Putin Domenica a Gedda riprenderanno i colloqui per una tregua in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. Quest'ultimo ha poi specificato che la tregua non riguarda solo l'energia ma è una questione p 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Germania, ministro esteri in pectore Wadephul: 'Non consentire a Mosca di avere il sopravvento; Guerra Ucraina, Putin ordina 3 giorni di tregua. Zelensky: Manipolazione. LIVE; Putin: tre giorni di tregua per il 9 maggio. Kiev: un mese subito; Ucraina, Putin annuncia una nuova tregua dall'8 al 10 maggio | Zelensky: E' un tentativo di manipolazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, Zelensky risponde a Putin: “La tregua? Un tentativo di manipolazione” - Il presidente ucraino rilancia sui social: "Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni" ... 🔗dire.it

Trump «irritato» dalle mosse di Putin: i territori garantiti non sono bastati - Zelensky ora prova a guadagnare fiducia, nel faccia a faccia ha chiesto garanzie per difendere la parte libera dell'Ucraina ... 🔗corriere.it

Ucraina, Putin annuncia la tregua dall'8 al 10 maggio. Ma Trump non ci sta: "Deve essere permanente" - Il presidente americano non sarebbe rimasto affatto soddisfatto dall'annuncio dello zar Ucraina, Casa Bianca: "Trump vuole tregua permanente, non temporanea" Donald Trump vuole ottenere un cessate il ... 🔗msn.com