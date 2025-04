Ucraina | la base fantasma da dove gli Usa aiutano gli ucraini a colpire la Russia profonda

Dal febbraio 2022, il conflitto tra Russia e Ucraina ha assunto una dimensione globale, con implicazioni geopolitiche, militari ed economiche di vasta portata. Tra gli elementi che hanno recentemente attirato l'attenzione degli analisti internazionali vi è il presunto ruolo di una base militare gestita congiuntamente dalle forze ucraine e statunitensi, che si dice stia giocando un ruolo cruciale nella capacità di Kiev di condurre attacchi in profondità contro obiettivi strategici russi, inclusi quelli vicini a Mosca. Questo articolo esplora il contesto, le implicazioni e le dinamiche di questa presunta collaborazione, analizzando il territorio ucraino e il suo significato strategico nel conflitto in corso.Il contesto strategico del conflittoL'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha visto una rapida escalation delle operazioni militari, con Mosca che puntava a obiettivi ambiziosi, come il controllo delle regioni orientali del Donbass e la destabilizzazione del governo di Volodymyr Zelensky.

