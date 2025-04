Ucraina colloquio Lavrov-Rubio Trump | Zelensky è pronto a cedere la Crimea

Ucraina. Secondo Donald Trump, Volodymir Zelensky sarebbe pronto a cedere la Crimea e ad accelerare il cessate il fuoco, specialmente dopo i numerosi attacchi di questi giorni (nel Kursk in particolare). E se il presidente Usa ha avanzato dubbi sulle buone intenzioni del suo omologo russo dopo il faccia a faccia avvenuto in Vaticano con il leader ucraino, oggi il portavoce del Cremlino sottolinea l'importanza che un nuovo colloquio tra Trump e Putin sia "concordato molto rapidamente". A sentirsi, intanto, sono stati il ministro degli esteri Serghei Lavrov e il segretario di Stato Marco Rubio: un colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare negoziati" e "concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine". Quotidiano.net - Ucraina, colloquio Lavrov-Rubio. Trump: “Zelensky è pronto a cedere la Crimea” Leggi su Quotidiano.net Roma, 28 aprile 2025 – Si apre una settimana cruciale per i colloqui di pace tra Russia e. Secondo Donald, Volodymirsarebbelae ad accelerare il cessate il fuoco, specialmente dopo i numerosi attacchi di questi giorni (nel Kursk in particolare). E se il presidente Usa ha avanzato dubbi sulle buone intenzioni del suo omologo russo dopo il faccia a faccia avvenuto in Vaticano con il leader ucraino, oggi il portavoce del Cremlino sottolinea l'importanza che un nuovotrae Putin sia "concordato molto rapidamente". A sentirsi, intanto, sono stati il ministro degli esteri Sergheie il segretario di Stato Marco: untelefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i presupposti che stanno emergendo per avviare negoziati" e "concordare su un percorso affidabile verso una pace sostenibile a lungo termine".

Approfondimenti da altre fonti

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita - (Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, a porte chiuse nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, dopo un nuovo colloquio, al Gran Europe Hotel della città russa […] 🔗periodicodaily.com

Trump-Putin, oltre tre ore di telefonata sull’Ucraina. Mosca non trattiene l’entusiasmo: «Colloquio storico» - Si è conclusa dopo quasi tre ore l’attesa telefonata tra tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin sul destino dell’Ucraina. I capi della Casa Bianca e del Cremlino sono stati a colloquio dai rispettivi quartieri generali dalle 15 alle 18 di oggi circa. La conversazione «sta andando bene», aveva fatto sapere su X a colloquio in corso l’assistente di Trump Dan Scavino. 🔗open.online

Ucraina, colloquio tra Rubio e Lavrov: “Presto telefonata Trump-Putin” - Roma, 17 marzo 2025 – Le distanze fra Russia e Ucraina si sono ridotte, e la pace potrebbe essere questione di settimane. Non lesina ottimismo l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Stephen Witkoff, che ha parlato con Putin per oltre tre ore, dopo averlo atteso per otto. Sembra però che ne sia valsa la pena, visto che, per stessa ammissione dell’inviato, si è trattato di un “colloquio molto positivo”. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina, colloquio Lavrov-Rubio. Trump: “Zelensky è pronto a cedere la Crimea”; Telefonata Lavrov-Rubio sui negoziati per l'Ucraina. Trump: Zelensky pronto a cedere la Crimea - Aggiornamento del 28 Aprile delle ore 09:14; Guerra in Ucraina, Trump contro Putin: Smetta di sparare e tratti | Zelensky? Vuole un accordo, penso sia pronto a cedere la Crimea; Negoziati per l’Ucraina, colloquio telefonico Lavrov-Rubio. Trump: “Penso che Zelensky sia pronto a cedere la…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ucraina, colloquio Lavrov-Rubio. Trump: “Zelensky è pronto a cedere la Crimea” - Roma, 28 aprile 2025 – Si apre una settimana cruciale per i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Secondo Donald Trump, Volodymir Zelensky sarebbe pronto a cedere la Crimea e ad accelerare il cessate ... 🔗quotidiano.net

Colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati. Trump a Putin: 'Smetta di sparare e tratti' - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i pres ... 🔗ansa.it

Mosca, 'colloquio Lavrov-Rubio sui negoziati per l'Ucraina' - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, e il segretario di Stato americano, Marco Rubio, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno sottolineato "l'importanza di consolidare i ... 🔗msn.com