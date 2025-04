Ucciso nella sua auto nel Casertano

13.50 Omicidio in pieno giorno nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana, nel territorio di Mondragone in provincia di Caserta. La vittima sarebbe stata uccisa a colpi di pistola all'interno della propria. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze. Fondamentali per le indagini potrebbero rivelarsi le telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, che potrebbero aver ripreso qualche momento cruciale dell'omicidio.