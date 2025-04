Ucciso e fatto a pezzi in Colombia | Adescato su un sito di incontri

fatto a pezzi sarebbe finito nella trappola di una banda organizzata per estorcere denaro. Si tratta di gang che operano in Colombia, che cercano stranieri tramite app di incontri, durante i quali li derubano. È molto probabile che la rapina sia sfuggita di mano. È questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti secondo alcune fonti, interne alla polizia giudiziaria, a cui fa riferimento Hoy Diario del Magdalena, giornale di Santa Marta, in Colombia. Il biologo molecolare, originario di Longastrino (Ferrara), gli studi al Montalcini di Argenta, la laurea nel 2010 a Pisa, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Il movente del crimine, avvenuto il 6 aprile, sarebbe il furto. Arrivato da solo il 3 aprile e alloggiato nel centro di Santa Marta, single e – secondo il giornale – appartenente alla comunità Lgbtqi, sarebbe finito nella trappola tesa da criminali che contattano membri della comunità Lgbti per svuotare i loro conti bancari. Quotidiano.net - Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: "Adescato su un sito di incontri" Leggi su Quotidiano.net Alessandro Coatti (foto), 38 anni, il biologo torturato esarebbe finito nella trappola di una banda organizzata per estorcere denaro. Si tratta di gang che operano in, che cercano stranieri tramite app di, durante i quali li derubano. È molto probabile che la rapina sia sfuggita di mano. È questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti secondo alcune fonti, interne alla polizia giudiziaria, a cui fa riferimento Hoy Diario del Magdalena, giornale di Santa Marta, in. Il biologo molecolare, originario di Longastrino (Ferrara), gli studi al Montalcini di Argenta, la laurea nel 2010 a Pisa, era entrato a far parte della Royal Society of Biology. Il movente del crimine, avvenuto il 6 aprile, sarebbe il furto. Arrivato da solo il 3 aprile e alloggiato nel centro di Santa Marta, single e – secondo il giornale – appartenente alla comunità Lgbtqi, sarebbe finito nella trappola tesa da criminali che contattano membri della comunità Lgbti per svuotare i loro conti bancari.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia - Chi ha ucciso Alessandro Coatti? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna, biologo molecolare con laurea alla Normale di Pisa e otto anni di esperienza presso la Royal Society of Biology di Londra, stava facendo un tour in Sud America in cui voleva affiancare la vacanza allo studio, e il 3 aprile era arrivato a Santa Marta: città nel nord-est della Colombia di 400. 🔗ilfoglio.it

Colombia,italiano ucciso, fatto a pezzi - 17.00 Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia,a Santa Maria La testa e le braccia dell'uomo sono state trovate in una valigia. La polizia è risalita alla sua identità per un braccialetto di un ostello che aveva al polso.Altre parti del corpo del biologo in un'altra valigia in un'altra zona. Sabato sera Coatti era uscito per recarsi in un locale notturno. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: “Penso al traffico di organi” - Proseguono le indagini per tentare di far luce sull'omicidio del ricercatore Alessandro Coatti, 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I resti sono stati ritrovati in una valigia. L'uomo si trovava nel Paese per turismo, era scomparso venerdì 4 aprile. Lo zio: "Voleva trasferirsi lì, era andato a fare un giro. Sarebbe dovuto rientrare la settimana prossima".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: Adescato su un sito di incontri; Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I resti in una valigia: “Intelligente, mancherà a tutti”; Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Procura di Roma avvierà indagine; Biologo ferrarese ucciso in Colombia: il corpo fatto a pezzi e messo in una valigia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: "Adescato su un sito di incontri" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Omicidio di Coatti, la svolta: “Incontro sul web e rapina, vittima di gang di banditi” - E’ questa, secondo un giornale colombiano, la pista che seguono gli inquirenti sulla barbara uccisione del biologo. Si tratta di organizzazioni che prendono di mira gli stranieri per derubarli ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Colombia, scambio di persona e metodi spietati: così hanno ucciso e fatto a pezzi lo scienziato Alessandro Coatti - Emergono nuovi dettagli inquietanti sul caso dello scienziato italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Alessandro Coatti, 38 anni, biologo molecolare, è stato trovato morto a Santa Marta. Il suo c ... 🔗affaritaliani.it